شاهد فتاة مصرية جريئة أقامت حفل زفاف لنفسها بدون عريس

شهدت شوارع محافظة الإسماعلية المصرية واقعة غربية، بطلتها فتاة تدعى إسراء الهجان حيث قررت إسعاد نفسها بنفسها بعمل حفل زفاف مع أصدقائها ومعارفها بدون عريس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة إسراء بعد استضافتها في فقرة ضمن برنامج "آخر النهار" والذي يذاع على قناة "النهار" الفضائية.

وقالت إسراء " يمكن البعض يكون شايف أن اللي عملته غلط، لكن أنا معملتش حاجة تغضب ربنا، لأن الفرح والفرحة ليس بارتداء الفستان والعريس، هو كان إحساس أنا نفسي أجربه، لذلك أقمت حفل زفاف بدون عريس".

وأضافت إسراء "في البداية تحدثت مع بعض أصدقائي على السوشيال ميديا وطلبت منهم فستان فرح، فاستجابت إحدى الفتيات لطلبي، وقامت فتاة أخرى بإعطائي كافة مستلزمات التجميل".