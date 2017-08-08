ما سر الاشتباك بين محمد هنيدي ومطربة "ركبني المرجيحة"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الاشتباك الطريف بين النجم محمد هنيدي ودالي حسن مؤدية أغنية "ركبني المرجيحة" التي أحدثت ضجة منذ عدة أسابيع عند إذاعتها.

وكان النجم محمد هنيدي قد سخر من طلب دالي حسن بأن تقوم بغناء أغنية فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الجزء الثاني، والذي قد أعلن عنه لجمهوره منذ أيام حيث رد عليها هنيدي عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، على تغريدة لها تقول فيها: "وأنا هغني أغنية الفيلم ياهنيدي"، قائلا: "إحنا كدة نلغي الفيلم".

يذكر أن هنيدي قد أعلن أمام جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن استعداده لتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بعد وصول تغريدة له إلى 100 ألف ريتويت.