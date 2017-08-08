فيديو كارثي.. ديدان وحشرات تزاحم الرضع بعيادة جزائرية

أظهر مقطع فيديو انتشر على يوتيوب وتناقله ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالجزائر، الحالة التي أقل ما يقال عنها كارثية لسرير لحديثي الولادة بإحدى العيادات الخاصة بولاية بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، تنخره #الديدان و #الحشرات.

وكشف مقطع الفيديو أحد الأسرة المخصصة للرضع تكسو جوانبه السفلية #الأوساخ والحشرات الضارة والديدان، وهو ما أثار حفيظة واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن سخطهم الشديد لتلك الحالة المزرية وما قد ينجر عنها من تبعات صحية وخيمة على صحة #حديثي_الولادة.

وطالب هؤلاء السلطات الوصية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق لمتابعة كل المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم والتي يفترض أن تكون الإنسانية والنبل عنوانها.