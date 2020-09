زهراء الساهر.. قصة فتاة مغربية أصبحت نجمة مواقع التواصل

اغنية با الحنين ❤ في خاطر جميع الآباء ❤ الله يخليهم لينا و لي باه فارق الحياة الله يرحمو و يجعلو من اهل الجنة ان شاء الله و من هنا كنقول لبابا حبيبي الله يخليك ليا و يطول ليا فعمرك نتا و الوالدة بلا بيكم منسوى والو ❤

A post shared by Zàhrae AL-Saher officiel (@zahrae_al_saher) on Jul 24, 2017 at 6:29am PDT