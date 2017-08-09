لأول مرة.. كافيه للفتيات فقط في صعيد مصر

لأول مرة في أقصى صعيد مصر وتحديدا في مدينة #قنا جنوب القاهرة، سيتم افتتاح #كافيه للفتيات والسيدات فقط.

ونشر القائمون على الكافيه صورا للترويج له على مواقع التواصل يتضمن قاعاته والألعاب التي يحتوي عليها والخدمات المقدمة فيه، مؤكدين أن طاقم الخدمة والضيافة يتكون من فتيات فقط، وأن الكافيه مخصص للفتيات والسيدات وأطفالهن من هم دون الـ12 سنة، فيما يُمنع على الرجال والشباب دخول المكان.

وأعلنوا أن الكافيه سيقدم كافة الخدمات التي تحتاجها الفتيات والسيدات وأطفالهن من مشروبات وكتب للقراءة وألعاب ترفيهية ومكان للموسيقى وعروض فنية.

الفكرة لاقت انتقادات كبيرة على مواقع التواصل، لكونها مخالفة لعادات وتقاليد #الصعيد والتي لا تحبذ جلوس الفتيات في المقاهي والكافيهات، فيما نالت إعجاب الفتيات اللواتي أكدن أن الفكرة جاءت في الوقت المناسب، فالمكان يحافظ على خصوصيتهن ويمنحهن الفرصة لقضاء أوقات لطيفة وجميلة مع صديقاتهن بعيدا عن عيون "المتلصصين".

ما بين المعارضين والمؤيدين، خرج فريق ثالث يؤكد أن الفكرة لا يمكن الحكم عليها قبل التجربة، لكنها في النهاية ستحدث ثورة على التقاليد والعادات في صعيد #مصر المعروف بتشدده في التمسك بعاداته وتقاليده.