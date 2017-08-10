فيديو.. زورق مهاجرين على ساحل منتجع إسباني

رسا زورق يحمل عشرات المهاجرين، الأربعاء، على شاطئ ممتلئ بالمصيفين في ثارا دي لوس أتونيس على ساحل #الأندلس بجنوب #إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزورق رسا على شاطئ بلايا دي لوس اليمانيس في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بعد أن عبر #مضيق_جبل_طارق. وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي الزورق وهو يرسو والمهاجرون يقفزون منه ويركضون على الشاطئ.

ولم يعرف المكان الذي أبحر منه الزورق ولم يرد تعليق فوري من الشرطة.

وسجلت إسبانيا زيادة في محاولات المهاجرين الوصول إلى شواطئها خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الطقس الجيد.





وقالت #المنظمة_الدولية_للهجرة إن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا قادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، وإن الأغلبية الساحقة من بينهم جاءوا عن طريق البحر.

وتراجعت الأعداد الإجمالية للوافدين قرابة 60 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

