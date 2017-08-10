في ذكرى رحيله.. هل سمعت طلال مداح يغني بالإنجليزية؟

يمر يوم 11 أغسطس من كل عام على محبي الفن في السعودية بشكل غير اعتيادي كون هذا اليوم ذكرى رحيل " #صوت_الأرض" الفنان طلال مداح الذي توفي على مسرح المفتاحة بأبها في مثل هذا اليوم من عام 2000.

ومنذ ساعات مبكرة من صباح اليوم ووسائل #التواصل_الاجتماعي تنشط في سيرة ومسيرة الاسم الخالد في ذاكرة الأغنية السعودية الذي ترك أرشيفاً ثرياً تنهل من عذوبته الأجيال، وكان وفياً مع الناس من عهد "وردك يا زارع الورد" إلى النفس الأخير له في أغنية "الله يرد خطاك" آخر أغنية قدمها على المسرح.

ودشن المحبون وسم #ذكري_رحيل_طلال_مداح_17 الذي فاض بعبارات الحب والتأبين لدرجة يشعر معها المتابع أنه لم يمض على رحيله 17 عاماً، وهذا الحب المنهمر والممتد يعكس الأثر الذي تركه في وجدان هؤلاء المتيمون بسحره.

ويعد طلال أحد الفنانين العرب الذين امتلكوا الجرأة في الغناء بأكثر من لهجة، وتتجلى هذه الثقة لديه أنه فاجأ محبيه في إحدى المرات بالغناء باللغة الإنجليزية في أغنية "ياحلو شيلي اللثام" من كلمات الشاعر "المنتظر"، والتي يقول مطلعها:

يا حلوه شيلي اللثام ..

عن الشفاه العسل

يا جاهلة بالغرام ..

كفاية صد وخجل

ثم يتحول إلى اللغة الإنجليزية مردداً:

Please Kiss Me Oh My Darling

Please Be Mine Every Night

Don't Leave Me In The Morning

Do Not Forget The Moon light