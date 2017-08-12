بالصور.. كيف يعيش أبناء الأثرياء في تونس؟

على موقع #انستغرام اجتمع أبناء الأثرياء في #تونس في مجموعة اختاروا لها عنوان "أطفال تونس الأغنياء" بهدف نشر وتبادل صور من حياتهم اليومية لإظهار حياة الترف التي يعيشونها.

وأظهرت #الصور أن حياتهم اليومية يطغى عليها الثراء الفاحش و #البذخ، حيث تباهى العديد منهم بما يمتلكونه من #سيارات فارهة و #أموال وساعات ثمينة من الماركات العالمية، إضافة إلى أنواع فخمة من الملابس وحقائب اليد والأحذية و #الهواتف.

كما يوثق البعض صورا من الأماكن والبلدان التي يزورونها والتي تعد من أغلى الوجهات السياحية في العالم، إضافة إلى صور من حمامات السباحة في منازلهم.

وتكشف معظم الصور المنشورة على الموقع استمتاع هؤلاء الشباب بحياتهم داخل تونس وخارجها، حيث اختار البعض أن يظهر وجهه بالصور في حين اختار البعض الآخر إخفاء هويته.