رد عنصري من شركة هولندية على سيدة عراقية

اشتكت سيدة عراقية تقيم في #هولندا مما اعتبرته "عنصرية" من قبل #شركة_تسويق_عقاري قالت إنها تلقت منها رسالة، ردا على طلبها منزلا للإيجار.

ونشرت السيدة التي تدعى #ميساء_مناف، على حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة شركة "إي أيتش آر" (EHR)، التي وصلتها بالبريد الإلكتروني، معلقة عليها بالقول " #العنصرية لا زالت حية اليوم".

وجاء في الرسالة: "يمكنك مشاهدة #المنزل في حال كنت تطبخين طعاما على الطراز الغربي".

وقال ميشال روترينغ، مدير الشركة في العاصمة الهولندية #أمستردام، في تصريحات إعلامي، إن الرد الذي أرسلته الشركة "لم يكن جيدا".

وأضاف أن "بعض المباني السكنية تنتقل فيها رائحة الطعام إلى شقق الجيران، وكان يمكننا أن نقول إنه ليس من المناسب طبخ الأطعمة ذات الروائح القوية في تلك الشقق، إلا أن عبارة (الطعام على الطراز الغربي) لم تكن موفقة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مؤسسة حقوق الإنسان الهولندية، ناتشا رقراقي، إنها المرة الأولى التي تواجه فيها مؤسستها موقفا مماثلا.

غير أنها اعتبرت، في تصريحات إعلامية، أنه من الضروري أن تتلقّى مؤسستها طلبا للنظر في ما تعرضت له ميساء، وهو ما لم تقم به الأخيرة بعد.