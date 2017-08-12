شاهد آخر فيديو للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي آخر فيديو لـ #الفنان_الكويتي الراحل #عبدالحسين_عبدالرضا في مترو #لندن قبل إصابته بجلطة في القلب والقدم بيوم واحد، حيث دخل بعدها في #غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة البريطانية، وأُجريت له عملية تكللت بالنجاح، لكنه توفي مساء أمس الجمعة بعد تدهور صحته.

وسبق أن تعرض الممثل الكويتي لعدة أزمات صحية، منها تعرضه لالتهاب رئوي حاد نهاية عام 2016، نقل على إثره إلى المستشفى، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته الصحية.

كما أجرى عمليتي #قسطرة_للقلب في لندن عام 2015 بعد تعرضه لأزمة حادة في عام 2005 إثر إصابته بجلطة في المخ، أدخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في الكويت، ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا، ليعود لاستكمال تصوير مسلسل "العافور".

وفي عام 2003، تعرض أيضا لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل "الحيالة"، نقل على إثرها إلى المستشفى، لتتبين إصابته بانسداد في الشرايين، سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة، وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل.

يذكر أن عبدالحسين عبد الرضا من مواليد عام 1939، ويبلغ من العمر ٧٨ وهو ممثل كوميدي كويتي، ويعتبر من أشهر وأبرز الفنانين الخليجيين والعرب، ويعد من رواد فن التمثيل في منطقة الخليج العربي.