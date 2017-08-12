شاهد مقاطع أشعلت "تويتر" للراحل عبدالحسين عبدالرضا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفنان الراحل #عبدالحسين_عبدالرضا بعد إعلان وفاته، وتشمل الأعمال التي كان أبوعدنان يتحدث فيها عن الفراق والموت، وأخرى عن تجسيد الحالة الراهنة في أيام تحرير #الكويت، وأخرى توضح مدى حسه الفكاهي الذي عرف عنه.

وقد نعى فنانون وإعلاميون الفنان حسين عبدالرضا الذي توفي أمس عن عمر 78 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو جمع الفنان بالشيخ دعيج الدعيج والفنان طارق العلي قبل دخوله العناية المركزة، وكان يمازح طارق العلي ويقول له "ما أحد ممرضني غيرك".

وكان منذ زيارته إلى #لندن للعلاج، يتفقد الأسر الكويتية المنومين بنفس المستشفى ويطمئن على صحتهم.