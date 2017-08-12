مطالبات مصرية بالتحقيق مع صاحبي هذا السيلفي

طالب #مغردون ومستخدمون لمواقع التواصل في #مصر بالتحقيق الفوري مع مسعفين يعملان بهيئة #الإسعاف_المصرية لالتقاطهما #صورة_سيلفي خلال عملهما في موقع #حادث_تصادم_قطاري_الإسكندرية.

وأكد المغردون أن المسعفين لم يراعيا الكارثة ولا حرمة الموت ولا مشاعر المصريين وتأثرهم بمشاهد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وتركا عملهما الأصلي في انتشال الضحايا والمصابين ونقلهم لسيارات الإسعاف وتفرغا لالتقاط السيلفي.

وأوضحوا أن مستشار وزير النقل وبمجرد وصوله لموقع الحادث ومشاهدته لجثث الضحايا، أصيب بأزمة قلبية وفارق على إثرها الحياة تأثرا بما شاهده، فيما لم يتأثر المسعفان بذلك والتقطا السيلفي الذي يظهر في خلفيته القطار المحطم وأشلاء وملابس الضحايا.

وطالب المغردون بالتحقيق الفوري معهما حرصا على مشاعر المصريين، وتلبية لرغبات الآلاف الذين انتقدوا الموقف والصورة على مواقع التواصل.