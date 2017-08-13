بعد مايوه نيللي كريم..سيجارة غادة عادل تثير غضب الجمهور

هجوم الجمهور بالأمس على الفنانة #نيللي_كريم، بسبب ظهورها وهي ترتدي المايوه، تكرر اليوم ولكن على الفنانة #غادل_عادل التي تقضي إجازتها في إيطاليا.

وذلك بعدما نشر زوجها المخرج #مجدي_الهواري صورة له بصحبتها أثناء الإجازة، حيث ظهرت غادة عادل وهي ممسكة بالسيجارة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لزوجها.

مجدي الهواري علق على الصورة قائلا "من أجل الحصول على الحياة المثالية، عليك جمع اللحظات الخاصة"، إلا أن ساحة التعليقات تحولت إلى معركة لم تختلف عن نظيرتها الخاصة بنيللي كريم.

حيث هاجم الجمهور غادة عادل التي أطلت بصحبة الزعيم عادل إمام في شهر رمضان الماضي بمسلسل "عفاريت عدلي علام" بسبب صورتها وهي تدخن، كما هاجم الجمهور زوجها مجدي الهواري بسبب هذا الأمر.

بينما ذهب فريق آخر إلى الدفاع عنها وعن حريتها في فعل ما تشاء، وذلك في الوقت الذي لم ترد فيه غادة عادل أو زوجها مجدي الهواري على انتقادات الجمهور.