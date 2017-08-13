شاهد ياسر القحطاني ومحمد السهلاوي مرابطين بالحد الجنوبي

نشر اللاعب السعودي #ياسر_القحطاني عبر سناب شات، مقاطع فيديو تظهر وصوله إلى الحد الجنوبي برفقة اللاعب #محمد_السهلاوي.



وظهر القحطاني في الحد وهو يرتدي البدلة العسكرية، قائلاً: "مع أبطال الحد الجنوبي في ميدان العز والشرف. الله يبيض وجيهكم".



وكذلك علق السهلاوي الذي ارتدى أيضاً الزي العسكري: "مع الأبطال في ميادين العز والشرف".



هذا وتفاعل عدد كبير من المغردين في #تويتر مع مقاطع القحطاني والسهلاوي، مشيدين بزيارتهما لدعم جنود الحد الجنوبي.