شاهد ياسر القحطاني ومحمد السهلاوي مرابطين بالحد الجنوبي

نشر اللاعب السعودي #ياسر_القحطاني عبر سناب شات، مقاطع فيديو تظهر وصوله إلى الحد الجنوبي برفقة اللاعب #محمد_السهلاوي.
وظهر القحطاني في الحد وهو يرتدي البدلة العسكرية، قائلاً: "مع أبطال الحد الجنوبي في ميدان العز والشرف. الله يبيض وجيهكم".
وكذلك علق السهلاوي الذي ارتدى أيضاً الزي العسكري: "مع الأبطال في ميادين العز والشرف".
هذا وتفاعل عدد كبير من المغردين في #تويتر مع مقاطع القحطاني والسهلاوي، مشيدين بزيارتهما لدعم جنود الحد الجنوبي.
فيديو/ ياسر القحطاني، مع أبطال #الحد_الجنوبي. pic.twitter.com/7tqOUn6qKD— نجران اليوم (@NajranToday) August 13, 2017
فيديو/ محمد السهلاوي، مع أبطال #الحد_الجنوبي. pic.twitter.com/7F5MTM7gge— نجران اليوم (@NajranToday) August 13, 2017