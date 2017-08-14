على غرار بيت الإسكندرية المائل..شاهد انهيار منزل بسوهاج

أزالت السلطات المصرية منزلا مكونا من 5 طوابق بمدينة #سوهاج جنوب القاهرة بعد ميله على العقار المجاور له.

وقررت السلطات إخلاء العقار الكائن في شارع السور البحري بعد تصدعه وميله على العقار المجاور له، كما تم إخلاء بعض العقارات المجاورة لحين إزالة المنزل وتسويته بالأرض.

وأحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الإقليم، الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في أسباب انهيار المنزل، ومراجعة تراخيص البناء الصادرة له.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المنزل تعرض للتصدع والميل عقب قيام صاحب قطعة أرض مجاورة بأعمال حفر لبناء عمارة سكنية عليها.

وكلف المحافظ مسؤولي حي شرق سوهاج وشركة الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي بفصل المرافق عن #المنزل_المنهار، كما قرر تكليف الإدارة الهندسية بالحي بمراجعة حالة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بانهيار المنزل المجاور.

ونشر مغردون ومستخدمون لمواقع التواصل فيديوهات للحظة انهيار المبنى، مطالبين السلطات بتشديد الرقابة على تراخيص البناء ومحاسبة المسؤولين المتورطين في مثل تلك المخالفات، واتخاذ عقوبات رادعة ضدهم حرصا على أرواح وممتلكات المواطنين.