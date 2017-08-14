فيديو رهيب لسرقة فتاة في وضح النهار!

تداولت مواقع #التواصل_الاجماعي في المغرب مقطع فيديو يوثق عملية سرقة تعرّضت لها إحدى الفتيات في وضح النهار، استعملت فيها دراجة نارية بأحد الأحياء المغربية.

وأظهر المشهد الذي وثقته كاميرا مراقبة قبل شهر، الفتاة وهي تسير وحيدة في الشارع، لتُفاجأ بشخصين يستقلان دراجة نارية يعترضان طريقها، قام أحدهما بمحاولة سرقة حقيبتها، لكنها استماتت في الدفاع عن نفسها، فاعتدى عليها بالضرب إلى أن افتك حقيبتها، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان برفقة صديقه.

وظهر من خلال الفيديو أن هذه الحادثة أثارت صدمة الفتاة التي قامت بالصراخ طلباً للنجدة، إلا أنه ولسوء حظها كان الشارع خالياً من المارة.

وبعد انتشار الفيديو، انتقد الناشطون تنامي ظاهرة #السرقة بمختلف المناطق المغربية عن طريق اعتراض سبيل المواطنين من قبل المنحرفين والاعتداء عليهم بالضرب أو تهديدهم باستعمال الأسلحة البيضاء، محملين المسؤولية إلى غياب رجال #الأمن، خاصة بالأحياء الشعبية التي تكثر فيها هذه الظاهرة، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة تطبق ضد المجرمين.