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مشهد مبكٍ.. مقدم حفل يكسر البروتوكول تكريماً لطفل يتيم

المصدر: الرياض – العربية.نت
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موقف إنساني شهده #حفل_تكريم_أيتام بمنطقة #عسير، حيث أقدم مقدم الحفل على كسر بروتوكول الحفل وإدخال طفل يتيم تأخر على المشاركة بالحفل، فمنع من الدخول.

وقال مقدم الحفل: "الطفل حضر متأخرا ومنع من المشاركة وبكى وأبكاني وأبكى المخرج. وأعتقد أن كل بروتوكلات التكريم ستكسر أمام دمعة يتيم واحد، لذلك اسمحوا لي بتكريم خاص له بأن يسلم على راعي الحفل".

كلمات دالّة

#حفل تكريم أيتام, #عسير

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