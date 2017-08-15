نداء على مواقع التواصل.. رسالة إلى أبعد مسبار بشري

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية #ناسا نداء عاما طلبت فيه من الجمهور اقتراحات لنص رسالة تنوي بعثها إلى المسبار "فويجر 1" أبعد المسبارات عن الأرض، في الذكرى الأربعين لإطلاقه.

وهذا المسبار موجود الآن على بعد 20 مليار كيلومتر من الأرض، وهي المرة الأولى التي يصل فيها #مسبار من صنع الإنسان إلى هذه المسافة.

وهو أيضا أول مسبار يدخل في المنطقة الفاصلة بين #المجموعة_الشمسية وخارجها، وهي المنطقة التي يتبدّد فيها تأثير الحقل المغناطيسي للشمس.

وطلبت الوكالة الفضائية من الجمهور إرسال الاقتراحات عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي: "تويتر و #فيسبوك و #إنستغرام وغيرها من مواقع التواصل.

ثم سيُطلب من الجمهور أن يصوّت لاختيار أفضل اقتراح رسالة تبعث إلى المسبار في الفضاء البعيد بين الأول والخامس من أيلول/سبتمبر.

وينبغي ألا تزيد الرسالة عن 60 حرفا، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني للوكالة.

وأطلق المسبار #فويجر 1 في الخامس من أيلول/سبتمبر من العام 1977، وأطلق بعده بأسبوعين مسبار آخر هو " #فويجر 2".

وكان الهدف من هذه المهمة دراسة الكواكب العملاقة في المجموعة الشمسية. وقد نفّذت المهمة بنجاح. ويواصل المسباران رحلتهما وهما الآن على تخوم #المجموعة_الشمسية.

وحُدّد للمسبار "فويجر 2" مسار أطول، وهو الآن على بعد 18 مليار كيلومتر من #الأرض.