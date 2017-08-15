وضعوا رشاشاً على تمثال مايكل جاكسون

وُضع سلاح رشاش على تمثال لمايكل #جاكسون في حي صفيح بمدينة #ريو_دي_جانيرو البرازيلية حيث يستشري #العنف، بحسب صورة جرى تداولها الاثنين على مواقع #التواصل_الاجتماعي.

وأوضحت الشركة المحلية في بيان أن "مجرمين" ينتمون إلى عصابة #تاجر_مخدرات أوقف في 27 تموز/يوليو التقطوا هذه الصورة.

وجاء في البيان أن "هويات المشتبه بهم قد حددت والأعمال جارية لتوقيفهم"، من دون توضيح تاريخ الصورة الملتقطة في وضح النهار.

ودُشن هذا #التمثال_البرونزي الذي نصب في حي #سانتا_مارتا الفقير سنة 2010، بعد عام على وفاة المغني الذي قصد هذه المنطقة لتصوير مشاهد من فيديو كليب "ذاي دونت كير أباوت آز" سنة 1996.

ويعد هذا النصب الذي يحلو للكثير من السياح التصور بجانبه رمزا لانتعاش أحياء الصفيح حيث يعيش ربع سكان ريو تقريبا.

وعند تدشينه، كانت بعض الأحياء قد تحررت من قبضة تجار المخدرات بفضل سياسة "إرساء الأمن" التي طبقتها الشرطة المجتمعية.

لكن بعد سنة على دورة الألعاب الأولمبية، غرقت ريو مجددا في دوامة العنف إثر ازدياد عمليات إطلاق النار خلال مداهمات تنفذها الشرطة لصد تجار المخدرات المدججين بالسلاح.

ومنذ بداية العام، قتل 97 شرطيا خلال تأديتهم مهامهم وأودت الرصاصات الطائشة بعشرات الضحايا، من بينهم أطفال.