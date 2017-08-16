الشيخ محمد بن راشد: ودعنا ضحكة الخليج وفرحتها

غرد الشيخ #محمد_بن_راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء #حاكم_إمارة_دبي وزير الدفاع، الأربعاء، عن تشييع جثمان الفنان الكويتي #عبدالحسين_عبدالرضا.

وكتب حاكم دبي: "ودعت الكويت ومعها شعوب الخليج اليوم الفنان عبدالحسين عبدالرضا.. ودعنا ضحكة الخليج وفرحتها.. كل خليجي له وقت جميل معك. أسعدك الله في مثواك".

ودعت الكويت ومعها شعوب الخليج اليوم الفنان عبدالحسين عبدالرضا.. ودعنا ضحكة الخليج وفرحتها .. كل خليجي له وقت جميل معك .. أسعدك الله في مثواك pic.twitter.com/MBqpHiyxL6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 16, 2017

وأرفق نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد بالتغريدة صورة مزدوجة لجنازة الراحل وصورة له بالأبيض والأسود وهو يلوح وداعا.

وشهدت جموع غفيرة تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير في مقبرة بالكويت.