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الشيخ محمد بن راشد: ودعنا ضحكة الخليج وفرحتها

المصدر: دبي - العربية.نت
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غرد الشيخ #محمد_بن_راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء #حاكم_إمارة_دبي وزير الدفاع، الأربعاء، عن تشييع جثمان الفنان الكويتي #عبدالحسين_عبدالرضا.

وكتب حاكم دبي: "ودعت الكويت ومعها شعوب الخليج اليوم الفنان عبدالحسين عبدالرضا.. ودعنا ضحكة الخليج وفرحتها.. كل خليجي له وقت جميل معك. أسعدك الله في مثواك".

وأرفق نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد بالتغريدة صورة مزدوجة لجنازة الراحل وصورة له بالأبيض والأسود وهو يلوح وداعا.

وشهدت جموع غفيرة تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير في مقبرة بالكويت.

جنازة عبدالحسين عبدالرضا جنازة عبدالحسين عبدالرضا

كلمات دالّة

#محمد بن راشد, #حاكم إمارة دبي, #عبدالحسين عبدالرضا

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