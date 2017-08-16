صورة بألف كلمة لطفل حمل هذه اللافتة في جنازة عبدالرضا

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي #صورة_لطفل_يحمل_لوحة_بمقبرة_الصلبيخات التي #دفن بها #الفنان_عبدالحسين_عبدالرضا ، مكتوب فيها: "كلنا #شيعة و #سنة نحبك يالغالي إلى جنات الخلد يابو عدنان".

واتفق المغردون على أن الراحل، وحّد الجميع على #نبذ_الطائفية سواء كان في #الكويت و #الخليج أو على مستوى العالم العربي، وهذا مالم يستطع أي فنان القيام به.

وكانت الكويت شيعت اليوم الأربعاء، الفنان عبدالحسين عبدالرضا بعد وصول جثمانه من المملكة المتحدة.

وشارك في تشييع الراحل الذي توفي يوم الجمعة الماضي خلال تلقيه العلاج في لندن حشد من المواطنين من مختلف طوائف ومناطق الكويت، تقديرا لما قدمه الراحل خلال مسيرته الفنية الوطنية التي امتدت لأكثر من نصف قرن.