سرّ برغر مصري سعره 1500 جنيه أغضب المصريين

أعلن مطعم مصري للوجبات السريعة توافر أغلى ساندويتش في مصر لديه، ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المطعم عبر صفحته بموقع فيسبوك صورة للساندويتش، وقال إن الساندويتش الذي يبلغ سعره 1500 جنيه مكون من خليط مصنوع من لحم بقري قطعة برغر 250 غراماً من (الواجو بيف)، وهو لحم بقري يتم تربيته في اليابان بطرق معينة حتى يُنتج سلالة معينة ومحدودة من البقر تنتج نسبة من الدهون غير المشبعة.

وقال إن الساندويتش به "لحم من أغلى وأفخر أنواع اللحوم بالعالم، حيث يتم تربية البقر على شرب النبيذ الأحمر للمساعدة في الهضم، وسماع الموسيقى الهادئة ويتم عمل جلسات تدليك ومساج خاص لها قبل الذبح".

وذكر المطعم أن الساندويتش يحتوي على شريحتين من الجبن السويسري الفاخر، و50 غراماً من المشروم الأسود، وخبز البريوش عالي الجودة.

وأثار الساندويتش وسعره غضب المصريين على مواقع التواصل حيث انهالوا على صفحة المطعم بالانتقادات الحادة واللاذعة والساخرة، مؤكدين أن ملاك المطعم ربما يعيشون في بلد آخر غير مصر لدرجة أنهم ينتجون ساندويتش يعادل سعره راتب موظف كبير في مصر.