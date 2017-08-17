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شاهد ملامح عادل إمام في صورة حديثة تصدم مواقع التواصل

المصدر: دبي- العربية.نت
الفنان عادل إمام
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أثارت صورة حديثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان #عادل_إمام نشرها الفنان أمير شاهين من خلال حسابه الخاص على "فيسبوك" جدلاً واسعاً بين جمهور "الزعيم".

وظهر إمام بتغيّر كبير في ملامحه، حيث بدت علامات تقدم السن واضحة جداً على وجهه، وكان بشكل مختلف عما يظهر به في أعماله الدرامية.

وكان آخر ظهور درامي للزعيم عادل إمام منذ أقل من شهرين في سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" وشاركته البطولة كل من غادة عادل ومي عمر.

يذكر أن الزعيم عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940 و بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات.

عادل إمام والفنان أمير شاهين عادل إمام والفنان أمير شاهين

كلمات دالّة

#عادل إمام

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