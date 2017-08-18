صور لاشتباك ساخر بين هنيدي وأبوتريكة وبينهما حسام عاشور

تفاعل رواد مواقع التواصل مع حوار طريف بين اللاعب المصري، محمد #أبوتريكة والفنان محمد #هنيدي حيث غرد أبوتريكة على صفحته على تويتر مازحا مع اللاعب حسام عاشور، تعليقا على صورة له مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا ليشتبك معه هنيدي بتعليق طريف وساخر.

وغرد أبو تريكة مع صورة للاعب البرازيلي باولينيو جونيور، والذي يشبه لاعب النادي الأهلي حسام عاشور، وعلق على الصورة: "مبروك لحسام عاشور انتقاله لبرشلونة صفقة مميزة".

فرد هنيدي على أبو تريكة ساخرًا: "محتاج كورس ألش يا تريكة"، ليرد عليه لاعب الأهلي السابق قائلًا: "ليه يا هنيدي"، فما كان من هنيدي إلا الرد بسخرية مرة أخرى قائلًا: "خلاص اضحكوا لتويتة أخوكوا تريكة".