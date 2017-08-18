زوجة مصرية تشعل مواقع التواصل بقائمة أسعار خدمات زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر صورة قائمة أسعار وضعتها #زوجة_مصرية نظير تقديم خدمات لزوجها.

وتظهر صورة الورقة لسيدة تدعى "شيماء" لزوجها "محمود"، وتضمنت قائمة بأسعار الخدمة التي تقدمها إليه بشكل ساخر.

الأسعار تبدأ من 5 جنيهات مقابل إحضار المياه أو العصير أو النظارة أو الريموت أو دخول المطبخ، لتصل إلى 10 جنيهات عند تقديم الفاكهة أو كي القميص أو رفع الطعام أو إرسالها لإحدى الغرف لجلب أي شيء بينما وصل سعر طهي الطعام من 15 إلى 40 جنيها.

وبعدها بقليل، رد الزوج بقائمة مماثلة شملت أيضاً أسعار الخدمات التي يقوم هو بها، والتي تراوحت أيضاً بين الـ5 جنيهات لكل طلب يقون بشائه، لتصل إلى 15 جنيهاً لـ"تغيير الأنبوبة" و30 جنيها لـ"اللعب مع العيال"... الخ.