3 تغريدات لمحمد بن راشد يجيب فيها عن سر نجاح الإمارات

قال الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، إن مفتاح السر في نجاح الإمارات هو أننا قللنا الكلام وأكثرنا العمل، وحولنا المعرفة إلى أفعال، والعلم إلى عمل.

ونشر ابن راشد مجموعة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت وسم #علمتني_الحياة: قال فيها "يسألني الكثيرون عن سر نجاح دبي والإمارات، أقول لهم ليس هناك أسرار، وليس لدينا معرفة أكثر من غيرنا أو علم لم يسبقنا إليه أحد".

وأضاف: "كل ما فعلناه أننا حولنا معرفتنا إلى أفعال، وحولنا علمنا إلى عمل، وقللنا الكلام وأكثرنا من العمل، حتى أصبح النجاح ثقافة. نجاح الشعوب هو في غرس ثقافة النجاح. في كل مكان، من العامل في مطارها إلى مكاتب مديريها، ومن مقاعد طلابها إلى مجلس وزرائها".