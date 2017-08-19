حملة على مواقع التواصل ضد محمد صبحي للقائه مسؤولي الأسد

شن مغردون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة ضد الفنان المصري #محمد_صبحي بعد لقائه بمسؤولي رئيس النظام السوري #بشار_الأسد في سوريا.

وأكد المغردون أن صبحي تسبب في غضبهم بسبب احتفائه وإعلانه عن سعادته باستقبال مسؤولي النظام السوري له في دمشق، وذلك عبر صفحته الرسمية على #فيسبوك حيث نشر على الصفحة صورا لهذه المقابلات، إضافة لصورة مقابلة مفتي النظام السوري له رغم علمه بالانتهاكات والفظائع التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبه، ما تسبب في قتل وإصابة وتشريد الملايين من الأشقاء السوريين.

وطالب المغردون الفنان المصري بالتوقف عن منحهم دروسا في الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، سواء عبر أعماله الفنية أو مقابلاته الإعلامية، أو من خلال برنامجه الذي كان يبثه عبر إحدى الفضائيات المصرية، خاصة أنه أول من خالف تلك الدروس واستقبل بسعادة مسؤولي نظام قتل وشرد شعبه، وانتهك إنسانيتهم وآدميتهم ونشر الخوف والرعب في نفوس السوريين.

الفنان المصري الذي يزور العاصمة السورية دمشق حاليا قال إنه لبى دعوة نظام الأسد لحضور معرض دمشق الدولي في دورته الـ ٥٩ وأعلن أنه يساند سوريا البلد العربي، ويشارك الشعب السوري فرحته ويؤيده في مرحلة التعمير والبناء.