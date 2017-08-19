صاحبة قصة آية وخطيبها الخائن تفجر مفاجأة مدوية جديدة

نشرنا أمس الأربعاء قصة فتاة يخطط #خطيبها_الخائن لتركها للزواج من فتاة أخرى، وكتبت فتاة تدعى #حسناء_الديباوي، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "إلى آية القاطنة بمدينة العاشر من رمضان، وخطيبك من طنطا وبيشتغل في العاشر، وبكرة هيروح معاكي فرح بنت خالتك.. خطيبك قاعد دلوقتي ورايا في الميكروباص في طريقه للعاشر، وبيتفق عليكي مع واحدة اسمها ريهام، عشان يسيبك ويخطبها، بس بيشوفوا طريقة عشان ترجعيله الشبكة، وغالبًا هيقولك إن عنده أزمة مادية وعايز ياخد منك كمان 15000 جنيه فلوس الجمعية اللي هتقبضيها أول الشهر".

ولم يمر وقت طويل حتى تظهر فتاة تدعى أية أنها المقصودة، وتنشر حسابا لشخص يدعى محمد عزب، لتنهال عليه الانتقادات والهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الأحداث مفاجأة مدوية بعد تواصل صاحبة المنشور "حسناء"، مع صاحب الحساب الذي اكتشفت من صورته أنه ليس الشاب الذي تحدثت عنه، واعتذرت له عما بدر منها تأكدت أنه لم يكن الشخص الذي رأته في سيارة "الميكروباص".

وكتبت حسناء توضيح "أنا باعتذر إني اتسرعت ونشرت إننا لقينا آية عشان البنت اللي قالت إنها آية المقصودة بالبوست طلعت كدابة عشان خطيبها اللي الأكاونت بتاعه في السكرينشوت كلمني ولقيته مش هو الشخص اللي كان راكب معايا في الميكروباص".

وأضافت: "معرفش إيه السبب اللي خلاها تعمل كده، بس أنا حبيت أخلي مسؤوليتي عشان أنا اللي نشرت الموضوع امبارح. معرفش ده تصفية خلافات شخصية بينهم وعايزة تنتقم منه وتفضحه ولا تاخد شهرة ولا ايه".

وقالت: "ياريت كل واحد عمل شير ولايك لبوست امبارح يعمل للبوست ده كمان، عشان الولد اتفضح من غير ذنب ودي آخر حاجة هقولها في الموضوع ده".

ويبقى السؤال الذي مازال يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: أين آية؟ ومن هو خطيبها "الخائن"؟