لاعبان مصريان يوقعان عقدي انتقالهما بالجلابية

ليست مزحة أو طرفة بل حقيقة، وهذا عرف في بعض مناطق #صعيد_مصر، حيث وقع لاعبان مصريان عقود انتقالهما لنادٍ آخر مرتديين الجلابية كما ارتدى رئيس النادي والإداريون الجلابية خلال توقيع العقود.

في #إسنا بأقصى صعيد #مصر ظهر لاعب في دوري القسم الثاني اسمه محمد رمضان وشهرته "الشبح" 30 عاما يلعب في #نادي_إسنا_الرياضي مرتديا الجلابية خلال توقيعه عقد انتقاله لنادٍ آخر في نفس المدينة يسمى العبور، كما ظهر لاعب آخر يدعى حسين عبد الحكم مرتديا الجلابية أثناء توقيعه لنادي العبور أيضا في حضور ممدوح عشري مدير الكرة الذي ارتدى #الجلابية، وحمادة هراس المدير الفني للفريق.

وفق ما ذكره أعضاء بالنادي فإن ظهور اللاعبين بـالجلابية يعود إلى عادات وتقاليد الصعيد ومدينة إسنا التي تمنع أي لاعب من ارتداء الملابس الرياضية أثناء توقيعهم على العقود، أو ذهابهم للتدريبات مضيفين أن الزي الرسمي للمدينة هي الجلابية التي تعد في نظرهم رمزا للرجولة.

الواقعة أثارت جدلا تواصليا ومعارك بين المؤيدين والمعارضين لها، فمنهم من سخر منها ومنهم من أيدها، وتسببت في نشوب ملاسنات حادة بين الطرفين.

وقال حمادة هراس، المدير الفني لنادي إسنا الذي كان يلعب له اللاعب الشبح ردا على المعارضين، إنه يوجه تحية خاصة لإدارة وجهاز فني نادي العبور واللاعب، مضيفا أن الجلابية شرف لأي شخص صعيدي محترم ولأي لاعب كرة.

وطالب المدير الفني لاعبه السابق بعدم الالتفات لتعليقات المعارضين على مواقع التواصل، معتبرا أنها تنم عن حقد وحسد ضد اللاعب الموهوب، داعيا لاعبه إلى التركيز مع ناديه الجديد.

يذكر أن قيمة صفقة انتقال اللاعب" الشبح" بلغت 350 جنيها مصريا فقط ما يعادل 20 دولارا.