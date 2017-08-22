سعودي يرحب بحاج قطري والأخير يرد: هذا من طيب أصلكم

بعد فتح #معبر_سلوى والسماح للقطريين بالمرور للسعودية لأداء #مناسك_الحج، أظهر مقطع #فيديو ترحيب مواطن سعودي بمواطن قطري كان قد دخل بسيارته السعودية.

وقال المواطن السعودي لنظيره القطري: "حياكم الله، نحن بالخدمة". فرد المواطن القطري: "هذا من طيب أصلكم".

يذكر أن #السعودي_علي_القحطاني ، استقبل #حجاج_قطر في منفذ سلوى الحدودي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز باستضافة كافة الحجاج القطريين هذا العام بدون تصاريح إلكترونية وتسهيل كافة الخدمات لهم.

وكانت #عربة_القحطاني القادمة يومياً من الأحساء المحملة بالمشروبات والأكلات الشعبية والتمر الخلاص الذي تشتهر به المحافظة محل إشادة المسافرين القطريين ومغردي #تويتر على حدٍ سواء في ظل تداول صورته وسط تفاعل كبير. وقام القحطاني بتعليق لافتة على سيارته كتب عليها "أهلاً وسهلاً بأهل قطر في داركم الثاني".