السعودية.. تغريدة معاق تجبر "الكهرباء" على إزالة تعدٍ

كان الشاب #محمد_شريف يستخدم كرسيه المتحرك لدخول منزله يومياً عبر منحدر خاص وضعه أمام باب المنزل كي يدخل بانسيابية معتمداً على نفسه، لكن المفاجأة أن مقاول #شركة-الكهرباء أزال المدخل الخاص بالشاب وأسس كابينة كهرباء مستغلاً غياب الشاب عن منزله.

هذه العملية لم تمر مرور الكرام، فتغريدة عتاب من الشريف في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " #تويتر"، شهدت تفاعلاً من أكثر من 35 ألف إعادة تغريد، واستنكاراً لما قامت به شركة الكهرباء دون إذن.

هذا وأوضح الشريف لـ"العربية.نت" أنه قدم 5 شكاوى إلكترونية لشركة الكهرباء لكن دون فائدة، خصوصاً أنهم استغلوا سفره خارج #السعودية فأزالوا مدخله ووضعوا محولا كهربائيا بعرض مترين وطول متر، فلجأ الشريف لوسائل التواصل الاجتماعي أملاً بتفاعل المجتمع معه، وكان له ما أراد لكن دون المأمول للأسف، فقد تم تحطيم الرخام وبناء المنحدر مشوهاً لبوابة منزله.

ونفى الشاب تواصل شركة الكهرباء معه قبل إزالة مدخله، لافتاً إلى أن هذا تعدٍ "مخالف للنظام، فحقوق الأشخاص لا يجوز التعدي عليها".

وشكر تفاعل المغردين معه: "لكن المشكلة للأسف لم تنحل، فمنظر مدخل منزلي مشوه".

يذكر أن الشاب محمد الشريف حاز على لقب الشخص الأكثر إصراراً في السعودية، وعمل سابقا كضابط في القوات الجوية السعودية قبل أن يصبح مقعداً نتيجة لحادث مروري تعرض له قبل سنوات.