شاهد.. رجل أمن سعودي يتحدث مع حاج تركي بلغته

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أمن سعوديا يتحدث التركية مع حاج تركي، ما يدل على وجود كفاءات مدربة ومتعلمة تسهم في خدمة مختلف الحجاج على أكمل وجه.

ويعمل رجال الأمن في ساحات المسجد الحرام على خدمة الحجاج بألسنتهم المختلفة، فمتحدثو اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والنيجيرية، والفارسية، وغيرها من اللغات حاضرون بين رجال الأمن، ما يجعل التواصل مع حجاج بيت الله الحرام أكثر يسراً من السابق.