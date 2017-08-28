شقة للبيع بـ54 مليون جنيه بالقاهرة.. فمن صاحبها؟

إعلان عادي نشر في إحدى الصفحات المتخصصة بمجال التسويق العقاري عبر "فيسبوك" عن بيع شقة تخص سياسيا مصريا شهيرا طلب فيها 3 ملايين دولار، أي ما يعادل 54 مليون جنيه، لكن المفاجأة بعد ذلك كانت بعد الكشف عن هوية صاحبها.

وجاء نص الإعلان كالآتي:

"بجوار فندق أم كلثوم بالزمالك شقة سياسي مصري شهير للبيع 1200 متر بالدور السابع (الأخير) بحمام سباحة وحصتين جراج، حصة أرض، تسجيل شهر عقاري، السعر يشمل العفش والتحف من كافة أنحاء العالم بـ ٣ مليون دولار".

عنوان الشقة لم يكن غريباً أو مجهولاً بالنسبة إلى الصحافيين والسياسيين الذين كانوا يتوافدون عليها للقاء صاحبها السياسي الشهير والصحافي السابق ورئيس حزب "الغد" ووصيف الرئيس الأسبق حسني مبارك في أول انتخابات رئاسية تجري في #مصر عام 2005.

صاحب الشقة هو #أيمن_نور السياسي المصري المعارض والمقيم في تركيا حالياً ومالك قناة "الشرق" التي تبث من هناك، وعرضها للبيع لمروره بأزمة مالية، وفق ما ذكره سماسرة ووسطاء عقاريون بالمنطقة.

نور من مواليد 5 ديسمبر 1964، كان عضواً في حزب "الوفد" الليبرالي، وانفصل عنه بسبب خلافات مع رئيسه السابق الدكتور نعمان جمعة، وأسس حزب "الغد" ومن بعده حزب "غد الثورة"، وخاض انتخابات الرئاسة عام 2005، وحل ثانياً بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

اتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد" حيث تم حبسه، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وتم الإفراج عنه في 18 فبراير 2009 لأسباب صحية.

كان من المتحالفين مع #الإخوان عقب ثورة يناير، وعاد للعمل السياسي بمباركة الإخوان، وعقب ثورة 30 يونيو 2013 رحل إلى تركيا، وتولى رئاسة قناة "الشرق" التي تبث من هناك.