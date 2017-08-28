غادة عبد الرازق تعود للسوشيال ميديا بخطأ إملائي

لم يصمد قرار الفنانة المصرية غادة عبد الرازق اعتزال #مواقع_التواصل الاجتماعي، والذي اتخذته الشهر الماضي طويلاً، رغم أنها كانت قد أكدت لجمهورها أنها ستراهم "بعد عام".

لكن غادة عادت من جديد للتواصل الاجتماعي، دون أن توضح الأسباب التي دفعتها للاعتزال في بادئ الأمر، والأسباب التي عجّلت بعودتها مرة أخرى لإدارة حساباتها الرسمية.

إلا أن الغريب في الأمر، هو الخطأ اللغوي الذي وقعت فيه #غادة_عبد_الرازق وهي تعلن للجمهور عن عودتها، حيث نشرت صورة عبر "انستغرام" وعلّقت عليها كاتبةً باللغة الإنجليزية: "I am Ghada Abd El razik Came Pack".

وهو ما تسبب في سخرية الجمهور من هذا الأمر، خاصة أن غادة كانت تقصد "Back" بدلا من "Pack"، ما جعل البعض يطالبها بالابتعاد عن اللغة الإنجليزية.

وأعاد هذا الموقف للأذهان ما حدث قبل سنوات، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حينما أعلنت غادة عبد الرازق باللغة الإنجليزية اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة، وهو ما تسبب حينها في سخرية كبيرة من حديثها، حيث كانت تجد صعوبة في إجادة اللغة.