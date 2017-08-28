لماذا انتشرت صورة هذا الكلب مثل النار في الهشيم؟

انتشرت صورة لكلب يحمل كيس غذائه، انتشار النار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أميركا، خلال العاصفة هارفي التي تضرب أجزاء من الولايات المتحدة.

والتقطت تيلي دوكنز صورة للحيوان البني صاحب الآذان المتدلية، واسمه أوتس، وهو يحمل كيس الغذاء الخاص به ماشياً بعد هدوء نسبي للعاصفة المدارية #هارفي في مدينة سينتون، بولاية تكساس الأميركية.

وكتبت دوكنز تعليقاً على الصورة التي حازت حوالي 32 ألف مشاركة، و3 آلاف تعليق، وحوالي 9 آلاف إعجاب، إنه ليس كلباً ضالاً، صاحبه معروف، إنه يتجول في الشارع فقط.

وقبل أن تضرب "هارفي" ساحل تكساس، ترك سالفادور سيغوفيا كلب حفيده في مخبئه وترك معه غذاء وماء استعداداً للعاصفة.

لكن سيغوفيا صرخ كثيراً حينما لم يجد الكلب أوتس، وفي صباح اليوم التالي خرج باحثاً عنه دون جدوى.

في تلك الأثناء كانت ملتقطة الصورة ذاهبة تتفقد بعض من تم إخلاؤهم بسبب #العاصفة، وشاهدت الكلب وحيداً في الشارع، ومعه كيس الغذاء. وقالت دوكينز التي تسكن قريباً من سيغوفيا: "كان يبدو كأنه في مهمة".