هذه طفلة رئيس فيسبوك الثانية

أعلن رئيس مجلس إدارة "فيسبوك" #مارك_زوكربيرغ، ولادة ابنته الثانية #أوغست عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي هو أحد مؤسسيها.

وعلى غرار ما فعل عند ولادة ابنته الأولى #ماكسيما نهاية العام 2015، كتب الملياردير البالغ 33 عاما، مع زوجته بريسيلا تشان رسالة إلى أوغست متمنيا لها "ألا تكبر بسرعة" وأن تمتع بطفولتها.

وكتب الوالدان إلى طفلتهما في هذه الرسالة المرفقة بصورة لهما يبتسمان مع ابنتهما البكر والمولودة الجديدة: "الطفولة مرحلة رائعة، وهي تأتي مرة واحدة فلا ينبغي أن تفسديها من خلال القلق المفرط على المستقبل".

وتابعا: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أفضل مما هو عليه لك ولأطفال جيلك".

وأنشأ زوكربيرغ وزوجته مؤسسة تعنى بالطفولة تحت اسم "تشان زوكربيرغ إنيشياتيف" عند ولادة طفلتهما الأولى. ووعدا يومها أنهما سيتبرعان للمؤسسة خلال حياتهما بـ99% من أسهمهما. وكانت قيمة هذه الأسهم في تلك الفترة تصل إلى 45 مليار دولار.

وأضاف الزوجان "مع كل التقدم المحرز في مجال العلوم والتكنولوجيا، سيعيش جيلك أفضل بكثير مما يعيش جيلنا، ولدينا إمكانية للتحقق من حصول ذلك".

وقال زوكربيرغ قبل فترة قصيرة عبر "فيسبوك" إنه سيأخذ عطلة أبوة لمدة شهرين: الأول عند الولادة والأخرى ستكون في كانون الأول/ديسمبر المقبل.