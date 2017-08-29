شاهد حوار أبو كيفين السويدي مع عراقي باللهجة السورية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السويدية الناطقة بالعربية فديو لحارس أمن #سويدي أشقر #يتحدث اللغة #العربية باللهجة السورية مع شخص #عراقي نشره موقع "الواقع السويدي".

ويؤكد #أبو_كيفين أنه يحب اللغة العربية التي تعلمها من زوجته ومن مشاهدة المسلسلات، لدرجة أنه وشم اسم ولديه بالخط العربي على ذراعه اليسرى.

ويذكر أن الجالية العربية في #السويد هي أكبر جالية أجنبية في هذا البلد الإسكندنافي، وتجاوزت الجالية الفنلندية من حيث العدد، وعلى ضوء ذلك باتت اللغة العربية الثانية بعد السويدية، حيث تفيد إحصائيات أن عدد الناطقين بالعربية تجاوز النصف مليون، وهم من مختلف البلدان العربية، ويأتي العراقيون والسوريون في المقدمة.

وحسب القانون السويدي يتم تدريس لغات مختلف القوميات المهاجرة إلى السويد إلى أبناء المهاجرين من الروضة حتى الجامعة على نفقة الحكومة.