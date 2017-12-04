بالفيديو.. ياني يبهر جماهير الرياض ويشعل مواقع التواصل

في حضور جماهيري غفير، أحيا الموسيقار العالمي ياني، مساء الأحد، حفله الثاني في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.

هذا الحفل الذي ضجت به وسائل الإعلام، وكان محط كلام عشاق الموسيقى منذ الإعلان عنه، هو الثالث لياني في المملكة، حيث أحيا حفلتين موسيقيتين في جدة بتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الإيجابية حول حفل ياني الناجح بالرياض.

فغرد سعد آل مسعود قائلاً: "من كان يتوقع أن تكون هذه الرومانسية في الرياض.. أبدع الموسيقار ياني هذا المساء.. شكرا هيئة الترفيه.."، وأرفق التغريدة بمقطع فيديو من الحفل.

من كان يتوقع أن تكون هذه الرومانسية في #الرياض ❤️❤️

أبدع الموسيقار ياني هذا المساءشكرا هيئة الترفيه @GEA_SA @Roznamah_sa #ياني_في_السعودية pic.twitter.com/JNngnnL5ti — سعد آل مسعود (@gfgfss) December 3, 2017

وغرد تركي الطويل: "ليلة لن تنسى.."، وأرفق مقطع فيديو من الحفل، بينما نشر سلمان الحربي مقطعا من الحفل مصحوباً بتعليق: "فرقة ياني تتحف الرياض".

وغردت سكينة حسن قائلة: "ياني الموسيقار ذو الأصول اليونانية.. درس علم النفس بالجامعة ثم اتجه للموسيقى.. أراد أن يقصد الحياة في الموسيقى، وعلى الرغم من أنه لا يقرأ النوتة الموسيقية فقد ألف أعمالاً كاملة متحدياً التصنيف الموسيقي.."، ونشرت مقطع فيديو من الحفل.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت أعلنت أن حفلات العازف الكلاسيكي العالمي ستقام بحضور العائلات في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يومي الخميس والجمعة 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وبجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي الأحد والاثنين 3 و4 ديسمبر، وتلبية لرغبة الجمهور، أعلنت الهيئة تقديم عرضين إضافيين بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر.

وبعيد انتهاء حفلته في جدة، كتب ياني على حسابه على "تويتر": "كانت ليلة لا تصدق" وتابع قائلاً: "هناك دوماً مرة أولى واحدة، والليلة شهدنا الكثير من المرات الأولى بالنسبة للسعودية." وأضاف: "الجمهور سلب قلوبنا بحماسته وحبه وشغفه وتقبله وانفتاحه".