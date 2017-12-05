ماذا تفعل يد هذا الشخص خلف مذيعة مصرية على الهواء؟

صورة ليد شخص ظهرت بجوار مذيعة مصرية كانت تقدم برنامجها على الهواء مباشرة في قناة النيل الدولية، أثارت سخطاً ولغطاً كبيرين في مصر.

فقد فوجئ المشاهدون بيد شخص تظهر مباشرة على الهواء من خلف مقعد المذيعة ريهام تليمة، مقدمة برنامج "ديركت" دون معرفة السبب.

وعقب تداول الواقعة وانتشارها بشكل مكثف على مواقع التواصل، كشف سامح رجائي، رئيس القناة، أن الصورة ليد شخص يعمل في البرنامج.

وأوضح أنه كان يعطي المذيعة ورقة تتضمن اسم الضيف الذي سيتحدث معها، إلا أن الكاميرا التقطته على ما يبدو، فظهرت يده فقط، مسببة خطأ "غير لطيف"، وفق تعبيره.

كما أكد أن مثل هذه الأخطاء يجب ألا تظهر على الشاشة، مشدداً على أنه يجري التحقيق في الواقعة.