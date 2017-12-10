شاهد.. رئاسة الحرمين تنفي العثور على بئر زمزم جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد عمال الحفر، يزعم فيه اكتشاف #بئر_زمزم جديدة.

وأكدت اللجنة الفنية لمشروعات #خادم_الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام، أن الأنباء المُتداوَلة بشأن العثور على "بئر زمزم" جديدة بالقرب من الأولى خلال أعمال الحفر التي تجري حاليًّا في مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت اللجنة أن ما عُثر عليه ويتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حاليًّا، ليس سوى فتحة لقياس منسوب المياه الجوفية.

وفيما أقر عضو اللجنة والمتحدث باسمها الدكتور وائل بن صالح الحلبي، بأن الحفرة مليئة بالمياه؛ أكد أنه يجرى حاليًّا متابعتُها وإجراء الاختبارات عليها من قِبَل الجهات المعنية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.