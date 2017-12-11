هكذا احتفى رواد التواصل الاجتماعي بقرار عودة السينما

شهدت "وسائل التواصل الاجتماعي" تفاعلاً واحتفاءً، بقرار السماح بفتح دور للسينما، ودشن روادها هاشتاغ #السينما_في_السعودية، تعبيراً عن السعادة بعودة السينما.

من جهتها غردت "هيئة الترفيه"، بوضع صورة مضحكة لشخص يأكل كمية كبيرة من الفيشار، ويشرب الغازيات في قاعة للسينما، دون توقف.

وجاءت هذه التغريدة ردا على الأسئلة التي طرحها المتابعون على تويتر، وقالت، "لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير قطاعي الثقافة والترفيه، نبارك لوزارة الثقافة والإعلام الموافقة على إصدار تراخيص دور السينما في السعودية.

وركزت ردود الفعل في الهاشتاغ، على كلمة الأمير محمد بن سلمان في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أقيم في الرياض، عندما قال إن "السعودية ستعود إلى ما كانت عليه قبل عام 1979".

وقال فهد الدغيثر، هذا قرار عظيم ولو أنه تأخر كثيراً، ونتطلع إلى تأسيس صناعة سينما سعودية كبرى للأفلام، توظف الآلاف عطفاً على المواهب البشرية السعودية.

أما حساب تلفاز11، المتخصص في صناعة الأفلام القصيرة، فكانت تغريدته مقطع فيديو، التعليق: "عاشوا صناع الأفلام".

وقال تركي الغامدي، إن موضوع السينما في السعودية بسيط جداً، وهو مثل قضية قيادة المرأة للسيارة من ناحية أنه اختياري وليس إجباري.

وأشار حسن الناقور، بأن هذا القرار طال انتظاره، وسيفتح الباب للمواهب السعودية والإنتاج السعودي، وسيخلق وظائف كبيرة جدا في هذا المجال.