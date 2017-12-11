هكذا نعى أصيل والده أبو بكر سالم

في أول ردة فعل من أبناء الفنان الراحل أبو بكر سالم غرد الفنان أصيل أبو بكر (نجل الفنان الراحل ) :" ‏ترجّل والدي ومعلّمي إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعتبر الراحل من أكبر الداعمين له منذ انطلاقته الفنية عام 1992، عندما لحن له والده "شمس بيني وبينك" التي حققت انتشاراً واسعاً .

يذكر أن الفنان السعودي الكبير #أبو_بكر_سالم توفي الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

وتميز سالم بثقافة عالية انعكست وعيًّا فنيًّا واسعًا في تجربته الطويلة، كما تميز بعذوبة صوته، وتعدد طبقاته بين القرار والجواب، وبالقدرة على استبطان النص وجدانيًّا بأبعاده المختلفة فرحًا وحزنًا، كما تميز بقدرته على أداء الألوان الغنائية المختلفة، فإلى جانب إجادته للأغنيتين الحضرمية والعدنية، فقد أجاد الغناء الصنعاني الذي بدأ يمارسه منذ بداياته الفنية، وقدم أكثر من عشر أغان منها: (قال المعنى لمه)، و(مسكين ياناس)، و(ياليل هل أشكو)، و(وامغرد)، و(بات ساجي الطرف)، و(أحبة ربى صنعاء)، و(رسولي قوم)، واللون الخليجي (مجروح) و(اصيل والله اصيل) بالإضافة إلى القصائد الفصيحة لـ"أبو قاسم الشابي" وجده أبوبكر بن شهاب.

وكان أبو بكر عانى من مشاكل صحية في الـ(10) أعوام الأخيرة، أجرى إثرها عملية قلب مفتوح في ألمانيا، ثم أدخل إحدى المصحات لفترة امتدت لأشهر، وكان قد رقد لفترات متقطعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء فحوصات طبية.



