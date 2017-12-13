طفل في السادسة يجني 11 مليون دولار من يوتيوب

يبلغ دخل طفل في السادسة من عمره 8.2 مليون جنيه استرليني سنوياً من خلال عرضه ألعابه على #يوتيوب.

ويعمل الطفل ريان على عرض الألعاب على قناته الخاصة Ryan ToysReview ، وقد استطاع أن يجمع مبلغ 11 مليون دولار في الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017 بحسب فوربس.

وقد احتل المرتبة الثامنة في قائمة مستخدمي يوتيوب الأعلى أجراً في العام الماضي.

وما يزال أمامه بعض الوقت إذا ما أراد أن يصبح مثل الشاب دانيال ميدلتون المعروف أيضا باسم aka TheDiamondMinecart والذي جمع 16 مليون دولار من عوائد الإعلانات للفيديوهات التي يقدمها.

وتبدي عائلة ريان سعادتها لما يحققه ابنها منذ أن أنشأ قناته في عام 2015 ، وكان في الثالثة من عمره.

وقد استقالت والدته لوان من عملها كمدرسة علوم، وتفرغت لإدارة حساب ابنها بعد أن رأت ما يحققه من ثروة خرافية.

ويتابع ريان الآن في قناته أكثر من 10 ملايين متابع.

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وتقول والدة ريان إنه "درج على مشاهدة الكثير من القنوات لمراجعة الألعاب المفضلة له، قبل أن يسأل ذات يوم، لماذا لا يكون له قناة خاصة به يعرض من خلالها الألعاب مثل العديد من الأطفال".

وتضيف الأم: "أخذناه وقتها إلى محل ليشتري الألعاب المفضلة له، ومن ثم كانت البداية مع لعبة مجموعة قطار ليغو، وبدأ كل شيء من هناك".

وكان أول #فيديو أطلقه ريان مفاجأة للجميع وتنشره "العربية نت" مع هذا الخبر.

وقام ريان بإنشاء صندوق ائتماني لشقيقتيه التوأم إيما وكيت.

وتقوم والدته ووالده شون بوضع بعض أرباحه في حساب ادخار خاص به للدراسة في المستقبل.