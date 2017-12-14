انظر لقهر الأطفال.. جنود إسرائيل يروعون أولاد الخامسة

لا تزال الأراضي الفلسطينية تشهد منذ أيام احتجاجات وتظاهرات على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، تتخللها مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مواجهات الثلاثاء من مخيم عايدة في بيت لحم، التقطت عدسة أحد المصورين لحظة انقضاض عناصر من القوات الإسرائيلية على 3 أطفال لا تتخطى أعمارهم الخامسة.

وبدا الأطفال بين أيدي الإسرائيليين يصرخون ويبكون، في حين ظهر أحد الفلسطينيين لربما والدهم أو أحد أقربائهم محاولاً الدفاع عنهم. قبل أن "تلتم" مجموعة من الفلسطينيين حول الجنود، فيعلو الصراخ إلى أن يتمكنوا من إطلاق الأطفال الثلاثة.

يذكر أن نادي "الأسير الفلسطيني" ذكر أن جيش الاحتلال اعتقل 260 فلسطينياً منذ إعلان ترمب. ولفت في بيان أمس إلى أن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر الأربعاء طالت 60 فلسطينياً، 20 منهم من القدس، وبينهم 8 أطفال مقدسيين.

WATCH: Footage of Israeli forces brutally attempting to arrest three 5-year-old Palestinian children today in Aida Refugee camp in Bethlehem. [Footage from Jamal Saifan, B’Tselem] pic.twitter.com/pt6N3R2Hm3 — The IMEU (@theIMEU) December 12, 2017



