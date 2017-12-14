فيديو مأساوي.. سقط من ارتفاع 62 طابقا

في حادث مأساوي، سقط مصور صيني شهير من أعلى ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 62 طابقا.

ورصد مقطع فيديو، ظهر على شبكة الإنترنت، الأربعاء، اللحظة الصادمة، والتي حاول فيها المصور أن يتدلى من ناطحة السحاب، ثم خارت قواه وانزلقت يداه، وهوى إلى أسفل ليلقى حتفه.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن وو يونغنينغ، 26 عاما، وافق على القيام بعرض يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني أعلى مبنى مركز هوايوان هوا في مدينة تشانغشا، جنوب وسط الصين، لترويج إحدى العلامات التجارية مقابل 100 ألف ين ياباني، حوالي 15 ألف دولار أميركي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن يونغنينغ كان يسعى إلى المزيد من المال لدفع تكاليف علاج والدته، وإقامة حفل زفافه.

ويونغنينغ هو أحد أكثر المصورين شهرة في الصين، وكان لديه أكثر من مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط المصور لنفسه مئات الصور ومقاطع الفيديو من قمم البنايات المرتفعة، سواء واقفا أو مستلقيا أو متدليا، وذلك باستخدام عصا الصور السيلفي.