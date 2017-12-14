فيديو مرعب.. سائق سيارة يدهس طفلا ويهرب

ببطء كان يقود سيارته وما إن ظهر طفلان بطرف الشارع حتى قام السائق بزيادة السرعة باتجاه الطفلين وصدم أحدهما بسيارته ولاذ بالفرار هاربا.

هذا ليس مشهدا تمثيليا بل هذا ما وقع بالفعل في أحد الشوارع ورصدته كاميرا مراقبة لأحد المنازل القريبة من الموقع.

في حين أكد مجموعة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل كانت إصابته بسيطة حيث تعرض لعدد من الرضوض، إلا أنهم استنكروا ما فعله سائق السيارة من عدم التوقف وإنقاذ الطفل. وطالبوا بسرعة القبض عليه وتنفيذ القانون.

فيما ذهب البعض لتخمين أسباب تصرف قائد السيارة بهذه الوحشية، وهل هو متعمد أو كان مشغولا بشيء مما جعله لا ينتبه للأطفال.

وشدد آخرون على أهمية وضع مطبات اصطناعية أمام المدارس حتى يتأنى قائدو السيارات أثناء القيادة.