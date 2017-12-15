فيديو "صاعق".. باص يدهس طفلاً فينهض سليماً

يبدو أن القول المأثور: "من له عمر لا تقتله شدة"، طُبِّق حرفياً هذه المرة على طفل ظهر في فيديو أقل ما يقال عنه إنه صادم.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية خلال اليومين الماضيين مقطعاً التقطته إحدى الكاميرات المعلقة في الشارع في إحدى المناطق الصينية أمام مدرسة ناندان الابتدائية، لباص يرجع إلى الوراء دون أن ينتبه لوقوف أحد الطلاب.

وفي لحظة يخيل إليك أن الطفل قضى لا محال، إذ دهسه الباص دهساً، وصعد بعجلته الضخمة فوق جسده، يتجمع عدد من الناس ويسحبونه من تحت الحافلة، ليتبين أنه الطالب "المحظوظ" سليماً ولا إصابات خطيرة تهدد حياته، بحسب ما أوردت صحيفة "الديلي ميل".