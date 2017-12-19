شاهد.. مذيع يمني ينعى مقتل شقيقه الثاني على يد الحوثيين

بصوت تخنقه العبرة، نعى مذيع يمني يدعى محمد الضبياني، شقيقه الثاني أمين ناصر الضبياني، الذي استخدمته ميليشيات الحوثي، والعشرات من اليمنيين المختطفين كدروع بشرية، بمقر الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء.

وقرأ الضبياني خبر وفاة أخيه على الهواء مباشرة فيما كان صوته يرتجف من الألم، فكيف لا وهو يقرأ خبر خطف وتعذيب وقتل أخيه الثاني على يد ميليشيات الحوثي.

يذكر أن الضبياني نعى شقيقه الأول أحمد في 2015، أيضا على الهواء مباشرة، الذي كان ضمن صفوف المقاومة الشعبية اليمنية وقتل على يد ميليشيات الحوثي في مأرب.

هذا وبعث الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، برقية عزاء ومواساة إلى الإعلامي محمد الضبياني، وكافة آل الضبياني، في وفاة ابنهم.

وقدم رئيس الحكومة تعازيه لأسرة القتيل التي ضحت بأحد أبنائها، حيث قتل قبل ذلك شقيقه، أحمد، على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية.