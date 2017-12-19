شاهد.. سقوط مفاجئ وغريب لسيارة في قناه السويس

فوجئ مواطنون مصريون بمدينة بورسعيد مساء الاثنين بسيارة تسقط بشكل سريع ومفاجئ في المجرى الملاحي لقناه السويس أثناء وجودها على معدية في القناة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة يكشف خروج السيارة عن مسارها فوق إحدى المعديات التي تنقل المارة والبضائع والسيارات بين ضفتي القناة، ويتجه قائدها نحو المجرى الملاحي ويهبط بسيارته ليسقط في المياه بشكل فجائي وسريع.

وأظهر الفيديو قيام المارة والركاب بالنزول للمياه لإنقاذ من في السيارة، وكان أبرزهم شاب يدعى أحمد، وشهرته ميدو من أبناء بورسعيد، حيث تمكن من الوصول لمقدمة السيارة سريعا، وقام بكسر زجاجها الأمامي وإنقاذ سيدة كانت بداخلها وانتشالها من المياه، فيما توفي قائد السيارة، والذي تبين أنه زوج السيدة.

وسارع الأهالي بنقل السيدة للمستشفى في حالة سيئة، حيث لم تكشف حتى الآن سبب الهبوط المفاجئ والغريب للسيارة في المياه.