ما سر اللقطة الأنيقة بين راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله

دائماً خلف الأضواء وتحديداً في المناسبات تبرز لقطات عفوية ومعبرة بين الفنانين تعكس نجومية أخرى للفنان لم تلتقطها عدسات المصورين ولم يشاهدها الجمهور.

احتفالية المنتخب السعودي مساء أمس في الصالات الخضراء شهدت لقطة لطيفة جمعت النجمين #عبدالمجيد_عبدالله و #راشد_الماجد، وذلك بعد أن ظهر راشد وهو يضع لمسته على"شماغ وعقال" عبدالمجيد بتركيز عالٍ.

دويتو الأناقة في علاقة النجمين يأتي امتدادا لأعمال غنائية جمعتهما كان آخرها "تبيني لك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد الشامي، وتعتبر اللقاءات الفنية سببا من أسباب العلاقة المميزة بينهما كون النجاح في هذه الأعمال يحسب للثنائي.

هذه اللقطة التي لا نعرف صاحبها أثارت شجون المعلقين، ومن أجمل ماكتب كان تعليق الشاعر سامي الجارالله الذي قال: "كل منّا بالأغاني.. صار للثاني مراية".

